Samsun'da TKDK, IPARD kapsamında yatırımları tamamlanan 1074 projeye 145,1 milyon lira hibe ödedi

Samsun'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), IPARD kapsamında bugüne kadar yatırımı tamamlanan 1074 projeye 145,1 milyon lira hibe ödendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, TKDK'nin Türkiye'de 125 milyon avro hibe destek bütçesi ile 10. başvuru çağrı ilanına çıktığı belirtildi.

TKDK'nin bu çağrı döneminde tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri ile tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yüzde 40 ila 70 arasında hibe desteği vereceği aktarılan açıklamada, "Çağrı döneminde tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar kapsamında hazırlanacak olan projelerin kabulü 15 Şubat-19 Mart arasında TKDK Samsun İl Koordinatörlüğüne yapılacaktır. Bu kapsamda süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten tarımsal işletmeler yüzde 50-70 hibe ile desteklenecek olup, bu tedbir kapsamındaki yatırımlar için toplam 45 milyon avro hibe bütçesi tahsis edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili yatırımlar kapsamında hazırlanacak projelerin kabulünün ise 15 Şubat-26 Mart tarihlerinde yapılacağı anlatılan açıklamada, süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı et ve et ürünleri, su ürünleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörlerinde yapılacak yatırımlara toplam 85 milyon avro olmak üzere yüzde 40-50 hibe desteği sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, Samsun'da IPARD kapsamında toplam yatırım değeri 448,7 milyon lira olan 1181 proje ile sözleşme imzalandığını, toplam 221,1 milyon lira hibe tahsis edildiğini vurguladı.

Yatırımları tamamlanan 1074 projeye toplam 145,1 milyon lira hibe ödendiğini bildiren Dağlı, şunları kaydetti:

"Yatırımları devam eden 107 projeye de 73,4 milyon lira hibe ödenecektir. Ayrıca incelemeleri tamamlanan toplam yatırım değeri yaklaşık 48,6 milyon lira olan 60 projemizin sözleşme hazırlıkları devam etmektedir. Samsun'da yürütülen IPARD projeleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kişinin istihdamı sağlanmıştır. TKDK Samsun İl Koordinatörlüğümüz IPARD programı kapsamında desteklenen proje sayısında birinci, yapılan ödeme tutarında da ilk sıralarda yer almaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü