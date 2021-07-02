Samsun'da tırın yön tabelasına çarparak alev alması güvenlik kamerasında
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yön tabelasına çarptıktan sonra alev alan tırın görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yön tabelasına çarptıktan sonra alev alan tırın görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.
Mümtaz Alyurt'un kullandığı sunta yüklü tır, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı Kirazlık mevkisinde yön tabelasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle alev alan tırda, sürücü Alyurt yaralandı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Alyurt, tedavi altına alındı.
Öte yandan, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın yön tabelasına çarptıktan sonra alev aldığı anlar görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek