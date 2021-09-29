Samsun'da tırın halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da tırın halk otobüsüne çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Adışen (30) idaresindeki 20 DM 699 plakalı tır ile Ali Çakır'ın kullandığı 55 TR 096 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çarşamba Özel Halk Otobüsü ile çarpıştı. Kazada halk otobüsü beton elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan halk otobüsü şoförü Ali Çakır, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN