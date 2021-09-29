Samsun'da tırın halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da tırın halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da tırın halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı

Samsun'da tırın halk otobüsüne çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da tırın halk otobüsüne çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Adışen (30) idaresindeki 20 DM 699 plakalı tır ile Ali Çakır'ın kullandığı 55 TR 096 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çarşamba Özel Halk Otobüsü ile çarpıştı. Kazada halk otobüsü beton elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan halk otobüsü şoförü Ali Çakır, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da tırın halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı

Samsun'da tırın halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı

Samsun'da tırın halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı

Samsun'da tırın halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yaralılara yardıma koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

Yaralılara yardıma koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

 İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu

İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu

 Genç kadın, kardeşinin evinde kafasından vurulmuş halde bulundu

Genç kadın, kardeşinin evinde kafasından vurulmuş halde bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdullah Öcalan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Düm Tek Tek Şevval Şahin Demet Özdemir
Spor Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da tırın halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:10:23. #1.17#