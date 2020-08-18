Samsun'da tırdan 161 kaçak göçmen çıktı Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan sayımda 161 kaçak göçmen çıktı.

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan sayımda 161 kaçak göçmen çıktı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen Polis Uygulama Noktası'nda görevli polisler şüphe üzerine Sedat B.(60) idaresindeki 14 BD 759 çekici, 34 BPN 491 dorse plakalı tırı durdurarak arama yapmak istedi. Tırın dorsesinin brandasını bıçakla kesen bazı göçmenler, araçtan atlayarak kaçmak istedi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kaçan bazı göçmenler polis tarafından yakalandı.

Sıcaktan, susuzluktan ve açlıktan bitkin halde olan göçmenler, tırın dorsesinin brandasını keserek hava almaya çalıştı. Polis susuzluktan bitkin hale düşmüş göçmenlere hortumla su vererek su içmelerini ve kafalarını suyla yakalamalarını sağladı. Tır, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne götürülerken içinden bazıları atladı. Ancak polis atlayıp kaçan göçmenleri yakaladı. Olayla ilgili tır sürücüsü insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünde yapılan sayımda ise yakalandığında tır sürücüsünün 115 dediği tırdaki kaçak göçmen sayısının 161 olduğu ortaya çıktı. Afganistan ve Pakistanlılardan oluşan göçmenlerin tasnif işlemlerinin devam etiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA