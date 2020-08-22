Samsun'da tırda yakalanan 173 göçmen ülkelerine gönderilmeye başlandı
Samsun'da tır dorsesinde yakalanmaları sonrası sınır dışı işlemleri için Edirne'ye gönderilen 173 yabancı uyruklu, ülkelerine gönderilmeye başlandı.
22.08.2020 13:00 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:11
Samsun'da tır dorsesinde yakalanmaları sonrası sınır dışı işlemleri için Edirne'ye gönderilen 173 yabancı uyruklu, ülkelerine gönderilmeye başlandı.
Edirne'ye dün otobüslerle getirilen Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyuklular, ülkelerine gönderilmeye başlandı.
Samsun'un girişindeki uygulama noktasında, 18 Ağustos'ta 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, dorsede göçmenler olduğunu belirlemişti. Yabancı uyrukluların, sıcak hava ve susuzluk nedeniyle brandaları yırttıkları saptanmıştı. Gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklanmıştı.
Kaynak: AA