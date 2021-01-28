Samsun'da tır kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 1 yaralı
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Samsun'da tır kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 1 yaralı

28.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:54
Samsun'da tır kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın çarptığı kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın çarptığı kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Şen idaresindeki 28 K 9570 plakalı tır, Çarşamba Sanayi Sitesi mevkisinde Ayfer Yıldırım'ın kullandığı ve kırmızı ışıkta bekleyen 55 SR 829 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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