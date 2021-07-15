Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bayram tatili için Bursa'dan Trabzon'a giden Okan Genç idaresindeki 16 AEU 352 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba ilçesine bağlı Dalbahçe Mahallesi'nde karşı şeride geçerek Erdem Çağlı yönetimindeki 43 ABT 400 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Okan Genç, aynı araçta bulunan ve engelli olduğu öğrenilen Büşra Genç ile Yusuf Eymen Genç, Gülsüm Taşkaya ve İlknur Genç yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Okan Genç ve Büşra Genç buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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