Samsun'da Tır ile Çarpışan Otomobil Yandı: 1 Yaralı

Samsun'da tır ile çarpışan otomobil alev alev yanarken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu 27. kilometresi Gelemen mevkisinde saat 23.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Gümüş (20) idaresindeki 55 AAB 891 plakalı otomobil, Tekkeköy'den Çarşamba istikametine seyir ederken aynı istikamete gidip kavşağa giriş yapmak isteyen Remsi Yörür idaresindeki 37 RD 018 çekici, 37 LL 418 dorse plakalı tırın römork ve çekici arasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uğur Gümüş kendisi son anda araçtan dışarı atıp ölümden kurtuldu. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, otomobil ise alev alev yandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilden geriye demir yığını kaldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN