Samsun'da tır dehşeti: 5 yaralı
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Samsun'da tır dehşeti: 5 yaralı

Samsun'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'da tır dehşeti: 5 yaralı
02.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 00:01

Samsun'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nodar Sankurashvılı idaresindeki GG 030 S yabancı plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen çok sayıda araca çarpıp daha sonra da Sedat Gezer idaresindeki 19 EL 390 plakalı tıra çarparak durdu. Kazada toplam 5 kişi yaralanırken, yabancı uyruklu tır sürücüsü Nodar Sankurashvılı tırın içinde sıkıştı. Sürücü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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