Samsun'da Tır Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Samsun'da tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu sürücü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesinin Kıran Mahallesi Çevre Yolu üzeri otogar karşısında saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan'dan İstanbul'a giden OK R-96 çekici, M A-565 dorse plakalı tır rampa aşağı inerken refüjdeki bariyerlere ve çam ağacına çarpıp makaslanarak yolu trafiğe kapattı. Kazada yaralanan Gürcistan uyruklu sürücüsü Gıvı Mgaloblıshvılı (65), 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karayolu uzun süre araç trafiğine kapanırken, trafik ekipleri araçları yan yoldan başka güzergahlara yönlendirdi. - SAMSUN