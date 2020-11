Samsun Valiliğinden kış lastiği açıklaması

Samsun Valiliği, sürücüleri araçlarına kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

Samsun Valiliği, sürücüleri araçlarına kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, trafik kazalarında her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiği on binlercesinin ise yaralandığı vurgulandı. Hava ve yol şartlarının trafik güvenliğini olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, "Kış mevsiminde güvenli sürüş için dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler daha da önemli hale gelmektedir. Alınacak basit önlemler ile olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek mümkün olabilmektedir. Kış şartları altında güvenli bir sürüş için aracın kış hazırlıklarını yapmak çok önemlidir. Özellikle kış şartlarına uygun lastik kullanmak yol tutuşu için hayati önem taşımaktadır." ifadelerini yer verildi.

Kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığına dikkati çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanması zorunludur. İl sınırları içerisinde ise kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenmektedir. Bu çerçevede Valiliğimizce ilimiz sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için her yılın 1 Aralık tarihi ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. Yapılan denetimlerde kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi gereğince 776 lira idari para cezası uygulanacaktır."

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmadığının belirtildiği açıklamada ancak can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması tavsiye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü