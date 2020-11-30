Samsun Valiliğinden kış lastiği açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun Valiliğinden kış lastiği açıklaması

30.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:42
Samsun Valiliğinden kış lastiği açıklaması

Samsun Valiliği, sürücüleri araçlarına kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

Samsun Valiliği, sürücüleri araçlarına kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, trafik kazalarında her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiği on binlercesinin ise yaralandığı vurgulandı. Hava ve yol şartlarının trafik güvenliğini olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, "Kış mevsiminde güvenli sürüş için dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler daha da önemli hale gelmektedir. Alınacak basit önlemler ile olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek mümkün olabilmektedir. Kış şartları altında güvenli bir sürüş için aracın kış hazırlıklarını yapmak çok önemlidir. Özellikle kış şartlarına uygun lastik kullanmak yol tutuşu için hayati önem taşımaktadır." ifadelerini yer verildi.

Kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığına dikkati çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

"Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanması zorunludur. İl sınırları içerisinde ise kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenmektedir. Bu çerçevede Valiliğimizce ilimiz sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için her yılın 1 Aralık tarihi ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. Yapılan denetimlerde kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi gereğince 776 lira idari para cezası uygulanacaktır."

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmadığının belirtildiği açıklamada ancak can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması tavsiye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

İlgili Haberler

Son dakika haber | Polisten kış lastiği uyarısı
Son dakika haber | Polisten kış lastiği uyarısı
Manisa Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Manisa Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Son dakika haber | Yol kenarında yakılan lastik ateşi korkuttu
Son dakika haber | Yol kenarında yakılan lastik ateşi korkuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Garo Paylan Bülent Arınç Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ariana Grande Seren Serengil Emel Müftüoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Serdar Aziz Ersun Yanal Gökhan Gönül Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Cuma Bursa Kabine Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun Valiliğinden kış lastiği açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 16:05:47. #1.14#
title