Samsun'da "The Funtime of the Opera"

10.10.2019 21:20

Türkiye'de ilk defa geçen sezon Ankara'da gerçekleştirilen "The Funtime of the Opera" interaktif konseri, Samsun'da izleyiciyle buluştu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni sanat sezonunda dinleyicilerin de orkestranın bir üyesi olduğu "The Funtime of the Opera" konserini, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde ikinci kez sanatseverlerin beğenisine sundu.

İzleyenlerin de müzik icra etme şansı yakaladığı bir konsept olan "The Funtime of the Opera" konserinde, herkesin mutlaka bir film karesinden, reklam jeneriğinden veya telefon melodisinden aşina olduğu müziklerden seçilen parçalar seslendirildi.

Orkestra şefi Musa Göçmen'in yönetiminde alışılagelmiş klasik müzik dinleme kalıbının dışına çıkılan konserde, seyirciler şarkılara eşlik edip, ıslık çalarak, tempo tutarak orkestranın bir parçası oldu.

80 dakika süren konserde, soprano Sezgi Elhüseyni, mezzo soprano Leyla Ceren Koç, tenor Gürkan Sezgin ile bariton Murat Göçken solist sanatçı olarak yer aldı.

Kaynak: AA