Samsun'da testi pozitif çıkanlar özel araçla izolasyon adresine gidebilecek

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, PCR testi pozitif çıkan kişilerin özel araçla izolasyon süreçlerini geçirecekleri adrese gidebilmesi yönünde karar alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni önlemlerin görüşülerek karara bağlandığı belirtildi.

Açıklamada, geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif çıkan veya temaslı olduğu anlaşılan kişilerin, izolasyon süreçlerini geçirmek üzere özel araçlarıyla asıl ikametlerine dönmelerine, yolculuk sırasında başka kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması koşuluyla izin verilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

PCR testi pozitif çıkanların toplu taşıma vasıtalarını kesinlikle kullanamayacakları vurgulanan açıklamada, bu kişilerin asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olmaları halinde ise Valilik ve kaymakamlıklarca, izolasyon süreçlerinin geçirilmesi için mümkünse kamu kurumlarına ait misafirhane, konaklama tesisi gibi yerlerin, mümkün değilse karantina oteli gibi yerlerin belirlenmesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca belirlenen yerlerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanmasına, ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca destek sağlanmasına, karantina oteli belirlenmesi gereken durumlarda, izolasyon koşullarını sağlamak kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı yerlerin Valiliğimizce ve ilçelerde kaymakamlıklarımızca seçilmesine, izolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerin, Valilik ve kaymakamlıklarca tespit edilen misafirhane, konaklama tesisi, karantina oteli gibi yerlere konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmelerine karar verilmiştir."

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği de bildirildi.