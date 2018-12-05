Samsun'da Teslim Olan Fetö/pdy Zanlısı, Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Samsun'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve adliyeye giderek teslim olan FETÖ/PDY şüphelisi kadın, adli kontrol şartıyla salıverildi.

ByLock kullandığı, adliye önündeki Zaman gazetesi protestolarına katıldığı ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu ileri sürülen Maşide O'nun, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, dün adliyeye giderek teslim olmuştu.