Samsun'da terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin Samsun'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, İzmir'de PKK/KCK'nın sokak eylemlerine katıldığı ve örgütün şehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.U'nun İlkadım ilçesindeki bir evde olduğunu belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.U'yu yakaladı.
S.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur."
Son dakika haber | İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, 5 PKK terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiğini...