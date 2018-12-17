Samsun'da Terör Örgütü Operasyonu
Samsun'da terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütlerine yönelik çalışma yürüttü.
PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD-YPG içinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik, Canik ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Suriye uyruklu Hasan S. (22) ve Rankın S. (22) yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA