Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
15.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:52
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen B.Y. gözaltına alındı.
Şüphelinin adreslerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Kaynak: AA