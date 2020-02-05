Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Ağbali Caddesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu M.K.A.A. gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Zanlı, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şubesine teslim edildi.