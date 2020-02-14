Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 4 kişi yakalandı
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Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 4 kişi yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 09:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:12
Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 4 kişi yakalandı

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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