Son dakika... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı
17.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:32
Son dakika haberleri: Samsun'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek