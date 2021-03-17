Son dakika... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı

17.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:32

Son dakika haberleri: Samsun'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Son dakika... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı
Son dakika... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı
Son dakika... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı
Son dakika... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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