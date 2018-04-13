Samsun'da Terör Örgütü Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 Iraklı zanlı yakalandı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 Iraklı zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 Irak uyrukluyu gözaltına aldı.
Dijital verilerine el konulan zanlılar, emniyete götürüldü.