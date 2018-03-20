Samsun'da Terör Örgütü Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 kişi yakalandı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 kişi yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı.
İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, evli oldukları öne sürülen Irak uyruklu Karrar Husam Tareqi A.H. ile A.M'yi (17) yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Karrar Husam Tareqi A.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.