Samsun'da Terör Örgütü Deaş'ın Adını Kullanıp Gasp İddiasına Tutuklama

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'ın adını kullanarak gasp yaptığı iddiasıyla yeniden gözaltına alınan Iraklı genç tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Samsun'un İlkadım ilçesinde operasyon düzenlemiş, terör örgütü DEAŞ'ın adını kullanarak Suriyeli ve Iraklılar üzerinde gasp yaparak zorla paralarını aldıkları iddiasıyla Iraklı uyruklu bazı şahısları gözaltına almıştı. TEM Şubesindeki sorgularının ardından 9 Iraklı 25 Ocak tarihinde Samsun Adliyesine sevk edilip 8 kişi gasp suçundan mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilmiş, 18 yaşındaki Iraklı N.H.F.A.T. ise savcıya ifade verip serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcı yeni ifadeler, teşhis ve deliller ortaya çıkması üzerine Iraklı N.H.F.A.T.'nin yeniden gözaltına alınmasının talimatını verdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan N.H.F.A.T. bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezavine gönderildi. - SAMSUN