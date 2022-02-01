Son dakika haber | Terör operasyonunda Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Haberler
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Son dakika haber | Terör operasyonunda Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi yakalandı

AA, Veysel Altun - Güncel
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Son dakika habere göre Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele(TEM), İstihbarat ve Özel Harekat Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde farklı ikametlere yaptıkları operasyonlarda gözaltına aldıkları Irak uyruklu 12 zanlıyı emniyete götürdü.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere ise el konuldu.

Son dakika haber | Terör operasyonunda Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Son dakika haber | Terör operasyonunda Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Son dakika haber | Terör operasyonunda Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Son dakika haber | Terör operasyonunda Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Son dakika haber | Terör operasyonunda Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi yakalandı

AA / Veysel Altun - Güncel

Samsun, Terör, Irak, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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