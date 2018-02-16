Samsun'da Terör Operasyonu Şüphelisi Tutuklandı

SAMSUN'da yasa dışı komünist parti adına yurt dışında silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınan İlkin Erman C. (36), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Şubat salı günü yasa dışı komünist parti adına yurt dışında silahlı faaliyete katıldığını tespit ettikleri İlkin Erman C.'yi, İlkadım ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlkin Erman C., 'silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgütsel faaliyetten bulunmak' suçlarından tutuklandı. - Samsun