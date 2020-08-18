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Samsun'da temmuz ayında 4 bin 139 konut satıldı

Samsun'da 2020 yılı Temmuz ayında konut satış oranları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,8 artarak 4 bin 139 olarak gerçekleşti.

Samsun'da temmuz ayında 4 bin 139 konut satıldı
18.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:32

Samsun'da 2020 yılı Temmuz ayında konut satış oranları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,8 artarak 4 bin 139 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Temmuz ayı Samsun konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu. 4 bin 139 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 1,81'i Samsun'da gerçekleşti. Samsun'da Temmuz ayı konut satış oranları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,8 arttı.

Bu rakamla Samsun en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 15. sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 26 bin 885 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve yüzde 6,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 74 konut ile Şırnak oldu.

Samsun'da ipotekli konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1209,1 artarak 2 bin 435 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 2020 Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 900,6 artış göstererek 130 bin 721 oldu. İpotekli satışlarda Samsun ili 2 bin 435 konut satışı ve yüzde 1,9 pay ile 14. sırada yer aldı. Aynı dönemde Samsun ilinde yapılan toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 58,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 24 bin konut satışı ve yüzde 18,4 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.

Samsun'da diğer konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,11 azalarak bin 704 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları 2020 Temmuz ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 98 bin 636 oldu. Diğer konut satışlarında Samsun bin 704 konut satışı ve yüzde 1,7 pay ile 18. sıraya yerleşti. Aynı dönemde Samsun'da yapılan toplam konut satışları içinde diğer konut satışların payı yüzde 41,2 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 32 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sıraya yer aldı. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konut ile Hakkari oldu.

Samsun'da 2020 yılı Temmuz ayında yapılan 4 bin 139 konut satışının, bin 595'i ilk satış, 2 bin 544'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 artarak 67 bin 937 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155,0 artış göstererek 161 bin 420 oldu. Aynı dönemde Samsun'da ise 4 bin 139 konut satışının bin 595'si (yüzde 38,5) ilk satış, 2 bin 544'ü ise (yüzde 61,5) ikinci el satış olarak gerçekleşti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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