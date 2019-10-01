Samsun'da telefonda dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

01.10.2019 15:02

Samsun'da kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde yaşayan M.T'yi (65) 23 Eylül'de telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı.

M.T, adının suç örgütlerine karıştığını öne süren kişinin banka hesabına 95 bin lira havale etti, kredi kartı bilgilerini vererek de 25 bin lira gönderdi.

Bankadaki işlemleri devam ederken evine giden bir şüpheli, M.T'nin engelli kızından da çorap içinde 12 bin 500 dolar, bin 210 lira ve 450 avro aldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.T, polise başvurdu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, K.Ö'nün (21) bir başka dolandırıcılık olayı için İstanbul'dan Samsun'a geldiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen polis, İstanbul'a dönmek için otobüse binen zanlıyı Havza ilçesinde otobüsten indirerek gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüphelinin Balıkesir'de aynı yöntemle işlediği dolandırıcılık suçunu da kabul ettiği bildirildi.

Aynı olayla ilgili bankadan parayı çekmeye çalışan iki şüphelinin de Şanlıurfa'da gözaltına alınarak çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: AA