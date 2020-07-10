Samsun'da telefonda dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı Samsun'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Samsun'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kurucu rektörü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. N.T.O'yu 117 bin dolar dolandırdıkları öne sürülen A.A. (35), M.Ş. (41) ve İ.D'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. tutuklandı, diğerleri ise haklarında yurt dışı yasağı getirilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

N.T.O'yu 25 Şubat'ta telefonla arayan zanlılar, kendilerini polis olarak tanıtarak, 117 bin dolarını almıştı. Şebekenin çökertilmesi için teknik ve fiziki çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün düzenledikleri operasyonda örgüt elebaşı olduğu belirlenen A.A. ile telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan M.Ş'yi Şanlıurfa, aradıkları telefon hatlarının sahibi İ.D'yi ise Eskişehir'de yakalamıştı.

Soruşturma kapsamında Suriye uyruklu H.A.M. ve M.E.A.A. ise 28 Mart'ta tutuklanmıştı.

Kaynak: AA