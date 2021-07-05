Samsun'da telafi eğitimlerine başladı, açılışta minikler müdürlerle maç yaptı
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Samsun'da telafi eğitimlerine başladı, açılışta minikler müdürlerle maç yaptı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Samsun'da telafi eğitimlerine başladı, açılışta minikler müdürlerle maç yaptı Pandemi döneminde evde uzaktan eğitim gören 4 ile 12. sınıf aralığındaki öğrencilerinin telafi eğitimleri yaz boyunca sürecek.

Samsun'da telafi eğitimlerine başladı, açılışta minikler müdürlerle maç yaptı

SAMSUN - Pandemi döneminde evde uzaktan eğitim gören 4 ile 12. sınıf aralığındaki öğrencilerinin telafi eğitimleri yaz boyunca sürecek. Bu kapsamda Samsun'da telafi eğitimleri başlangıcında şehrin ileri gelenleri ile minikler futbol maçı yaptı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Samsun'da 31 Ağustos'a kadar sürecek telafi eğitimlerinin açılışı düzenlendi. Açılışta ise Mustafa Kemal İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencilerinden oluşan takım İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, İlçe Sağlık Müdürü Hayri Ertan, İlkadım Belediye Başkan Yardımcı Şerif Mırık, İlçe Tarım Müdürü Fevzi Çalışıcı, İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, Sosyal Yard. Day. Vakfı Müdürü Esat Bayrakçı ve Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Erdin'den oluşan takıma karşı futbol maçı yaptı. Ali Gürler'in hakemliğini yaptığı maç miniklerin kazanması ile son buldu. Etkinlikte Kadıköyspor'dan antrenörlerde yer alarak miniklere spor hareketleri yaptırdı. Etkinlikte açılış için özel pasta kesildi.

Gerçekleşecek telafi eğitimleri hakkında bilgi veren Müdür Halil İbrahim Akmeşe, "Son bir buçuk yıldır tüm dünyanın yaşamış olduğu salgın sürecini geride bırakıyoruz. Bu süreçte tüm sektör etkilendiği gibi eğitim sektörü de etkilendi. En çokta çocuklar etkilendi. Özellikle arkadaşlarından, sosyal faaliyetlerden mahrum kalmak zorunda kaldılar. Bu süreçte tablete, bilgisayara doydular diye düşünüyorum. Tabii, insanoğlu yaşadığı tüm sıkıntıları yenmeyi bildiği gibi bu sıkıntıyı da yenecektir. Yenmeyi başaracaktır. Biz de bu anlamda önümüzdeki yıl eğitim-öğretim yılında okulların açılacağıyla ilgili bir güçlü oluşum olduğunu görüyoruz. Bu yaz sürecinde ise çocuklarımızı sosyal anlamda kültürel anlamda, sanatsal ve akademik anlamda telafide ben de varım programına Türkiye'de eş zamanlı olarak başlatılıyor. 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek süreç. İlçemizde, Samsun'da ve ülke gündeminde çok sayıda faaliyet planlandı. Bunların içerisinde spor, sanat, akademik alanlar var. Bunlar eş zamanlı olarak yapılacak. Tüm kurumlarla, belediyeyle, spor müdürlükleriyle dolayısıyla topluma hizmet eden tüm kurumlarda bütün imkanlarını bizlere seferber etmiş durumdalar. Yaz boyunca öğrencilerimiz bu yaşamış oldukları pandemi sürecinden dolayı kaynaklanan sıkıntıları geride bırakmış olacak. Bunu temenni ediyoruz. Bugün burada da hem açılış mahiyetinde Mustafa Kemal İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencilerimiz daire amirleriyle bir müsabaka gerçekleştirecekler. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum" dedi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Samsun'da telafi eğitimlerine başladı, açılışta minikler müdürlerle maç yaptı
Samsun'da telafi eğitimlerine başladı, açılışta minikler müdürlerle maç yaptı
Samsun'da telafi eğitimlerine başladı, açılışta minikler müdürlerle maç yaptı
Samsun'da telafi eğitimlerine başladı, açılışta minikler müdürlerle maç yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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