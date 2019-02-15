Samsun'da, Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı

Samsun Teknopark'ın ev sahipliğini yaptığı 'Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı' düzenlenen açılış programıyla ziyarete açıldı.Samsun Teknopark'ın ev sahipliğini yaptığı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle düzenlenen 'Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı' Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Fuarın açılış programına Vali Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mehmet Kuran, EUREKA ITEA Başkanı ve ACTUATE kurucu ortağı Zeynep Sarılar, teknoloji sektöründeki şirketlerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşma yapan Vali Kaymak, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanında çok önemli çalışmalar yapmaya ihtiyacı olduğunu belirterek İlimizdeki bilimsel Ar-Ge çalışmalarının kentimize ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Artık Türk gençleri Ar-Ge'nin önemini çok iyi bir şekilde görüyorlar. Aslında şunu söylemek istiyorum, savaş devam ediyor. Sizde laboratuarlarınızda, iş yerinizde üretim yaparken savaşıyorsunuz. Artık ekonomik savaştayız. Ekonomik anlamda güçlü olmadığız sürece her zaman bizden güçlü olan ülkelerin yönlendirmesine muhtaç oluruz. Bu bağlamda teknolojik çalışmaları çok önemsiyoruz dedi. Fuarda sunum yapan Sarılar ise Artık ekonomide kapalı kapılar ardında 'Ben ne yapabilirim' düşüncesinin dönemi geçti. İnsanlarla, müşterilerle çalışıyor, görüşüyor olmak lazım. Hızlı büyümeye inanmak gerekiyor. Güven odaklı iş birlikleri kurmak gerekiyor diye konuştu.

Fuarın yarın sona ereceği belirtildi.

Kaynak: DHA