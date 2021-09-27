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Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları başladı

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları başladı

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2021'in kapanış gününde organizasyonun 2022'de Samsun'da düzenleneceğinin açıklanması kentte sevinçle karşılandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2021'in kapanış gününde organizasyonun 2022'de Samsun'da düzenleneceğinin açıklanması kentte sevinçle karşılandı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, 2022 TEKNOFEST bayrağını devralmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dağlı, Samsun ve bölge illerine kararın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Samsun olarak buna talebimiz vardı. İnşallah bunu başaracak gücümüz, imkanımız, kudretimiz var. İsteğimiz zaten var. Büyükşehir Belediyemiz ve belediyelerimizle, Valilik bünyesinde bir kurul oluşturarak, Samsun'umuz topyekun bir araya gelmek suretiyle, koordinasyon çalışmasına dün akşam itibariyle, görevi alır almaz başladık." dedi.

" Türkiye'nin sınırlarını aşan bir festival bu"

Samsun'un tesis ve konaklama imkanları bakımından güçlü olduğunu vurgulayan Dağlı, şunları dile getirdi:

"Gençlerimizin çoğunluğu teknolojiyle hemhal olmuş durumda. Bu yönde yapılan çalışmaları ve gösterilen başarıları müşahede ediyoruz. İHA derken SİHA oldu, ZİHA oldu, şimdi DİHA denizlerde. Bunlar sadece görünenler, görünmeyen pek çok teknolojik imkan ve icat var. Bunlar hep başarılı sonuçlar alınan icatlar, roketler olsun diğer uçuş sistemleri olsun. Bununla ilgili özellikle gençlerimize çok büyük bir birikim oluşturacak. Bu sanayi ve teknolojiye dönüşüyor. Bu da son derece önemli. Bu dünyaya mal olmuş, dünyanın en büyük teknoloji festivali. Türkiye'nin sınırlarını aşan bir festival bu. Samsun'umuz burada en iyi şekilde yer almış olacak hem de kendisini duyurmuş olacak. Gelen misafirlerimize biz ev sahipliği yapmış olacağız. Çok büyük bir katılımcı kitlesi olacak. Samsun'umuz için güzel gelişmelere vesile olacaktır."

Samsun'un bugüne kadarki TEKNOFEST'lerde birçok ödül aldığına işaret eden Vali Dağlı, "Samsun olarak bu altyapı var bizim öğrencilerimizde. Samsun'da iki üniversitemiz var. Yine liselerdeki proje okullarımızın durumu gayet iyi." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal da Samsun olarak 2022 TEKNOFEST'in kentte düzenlenecek olmasından dolayı heyecan yaşadıklarını söyledi.

İpekdal, "Şehrimiz için çok büyük bir avantaj olacağını düşünüyoruz. Şehrimizin gerek konaklama gerek teknik altyapı anlamında, donanım anlamında bu festivali kaldırabilecek bir kapasitede olduğunu düşünüyoruz. Şehrimizin tanıtımı açısından gerek Türkiye'de gerek dünya ölçeğinde çok önemli bir katkısının olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TEKNOFEST'in Türk insanına yapabileceklerinin ötesinde hayal kurmasını öğreten bir festivale dönüştüğünü ifade eden İpekdal, Samsun'da 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın başarılı şekilde gerçekleştirildiğini anımsatarak bu organizasyonu da en iyi şekilde yapacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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