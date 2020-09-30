Samsun'da tekneleri alabora olan balıkçılardan baba öldü, oğlu sağ kurtuldu
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Samsun'da tekneleri alabora olan balıkçılardan baba öldü, oğlu sağ kurtuldu

30.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 30.09.2020 01:00
Samsun'da tekneleri alabora olan balıkçılardan baba öldü, oğlu sağ kurtuldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tekneleri alabora olan balıkçı baba hayatını kaybetti, oğlu sağ kurtuldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tekneleri alabora olan balıkçı baba hayatını kaybetti, oğlu sağ kurtuldu. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde eski tersane alanında balık tutmak için denize açılan Hasan Koç ile oğlu Murat Koç'un tekneleri hava muhalefeti nedeniyle alabora oldu.

Denize düşen baba ve oğlu çevredeki diğer balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Durumu ağır olan baba Hasan Koç, 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Sağ kurtulan oğul Murat Koç'un sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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