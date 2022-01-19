Samsun'da tehlike arz eden 331 köpek kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Samsun genelinde tehlike arz eden 331 köpeğin mikroçip uygulamasıyla kayıt altına alındığı bildirildi.

SAMSUN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Samsun genelinde tehlike arz eden 331 köpeğin mikroçip uygulamasıyla kayıt altına alındığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi kapsamında kent genelinde kısırlaştırma işlemi yapılan sahipli 331 tehlike arz eden köpeğe mikroçip uygulanarak, Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kayıt işlemlerinin yapıldığı belirtildi.

Genelgeye göre, tehlike arz eden hayvanların PETVET'e kayıtlarının zorunlu hale getirildiği vurgulanan açıklamada, kayıtların 14 Ocak 2022'de sona erdiği anımsatıldı.

Açıklamada, tehlike arz eden Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully türü köpeklerin PETVET sistemine kaydedildiği vurgulandı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, genelgenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış tehlike arz eden köpeklerin doğum yapmasının beklenerek, doğum yapan anne ve yavrularının sahiplerince 4 aylık süre sonunda kısırlaştırıldıktan sonra PETVET sistemine kayıtlarının yapılabileceğini aktardı.

Kayıt altına alınan tehlike arz eden hayvanların ölümü halinde Bakanlığa bilgi verilerek kayıttan düşülmesi gerektiğinin altını çizen Sağlam, şunları kaydetti:

"Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz. Halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girmeleri de yasak. Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yasa uygulanmaya başlanmış olup, bu hükümlerin ihlali durumunda 14 bin 982 lira idari para cezası uygulanacaktır.

Belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde idari para cezası verilecek, hayvanlara el konulacak ve hayvan konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecektir. Söz konusu hayvanların sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilirler."