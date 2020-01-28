Samsun'da tehdit ve şantaj iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun'da tehdit ve şantaj iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğünün görüntüsü Zanlıların adliyeye getirilmesi Samsun'da tehdit ve şantaj iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı Samsun'da şantaj ve tehditle bir kişinin 65 bin lirasını aldıkları iddia edilen biri kadın 2 şüpheli yakalandı.

28.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:10
Samsun'da tehdit ve şantaj iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğünün görüntüsü

Zanlıların adliyeye getirilmesi Samsun'da tehdit ve şantaj iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da şantaj ve tehditle bir kişinin 65 bin lirasını aldıkları iddia edilen biri kadın 2 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, ilçesi Mahallesi'nde yaşayan İ.A. (53), aynı kamu kurumunda çalıştığı arkadaşı T.C'ye (36) 2 bin lira borç verdi.

T.C'nin borcunu ödeyeceğini belirten kız arkadaşı E.D. (23), İ.A. ile görüşmeye başladı.

E.D, bir süre sonra para istediği İ.A'dan, vermemesi halinde "iş yerine ve ailesine rezil etmekle" tehdit edip farklı tarihlerde 62 bin lira, T.C. ile Ankara yolunda ıssız bir yere götürerek bıçaklama tehdidiyle de bin lira aldı.

Tehdit ve şantajlarını sürdürerek 20 bin lira daha vermesini isteyen şüphelilerin baskısından bunalan İ.A, polise giderek T.C. ve E.D'den şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu ekipleri, "şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten bıçakla yaralamaya teşebbüs, tehdit" iddiasıyla şüphelileri gözaltına aldı.

T.C'nin "silahla yağma, kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak ve tehdit" suçlarından sabıka kaydı bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Samsun'da tehdit ve şantaj iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
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