Samsun'da tefecilik operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı.

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, başlatılan soruşturma ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışma kapsamında bazı şüphelilerin örgütlü şekilde tefecilik, yağma, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarını işledikleri şüphesini doğuran bilgi ve delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bunun üzerine gerçekleştirilen üç ayrı soruşturma kapsamında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbirine başvurulması ile diğer araştırmalar üzerine delillere ulaşıldığı anlatılan açıklamada, Samsun'da 18, İstanbul ve Bursa'da da birer kişi olmak üzere 20 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, 12'si hakkındaki işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA