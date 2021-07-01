Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'sine ev hapsi
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Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'sine ev hapsi

Samsun'da 'tefecilik' operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'sine ev hapsi
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sine ev hapsi verildi.

Samsun'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sine ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'sine ev hapsi verildi, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Tefecilik" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 29 Haziran'da kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

Samsun'da 'tefecilik' operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'sine ev hapsi
Samsun'da 'tefecilik' operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'sine ev hapsi
Samsun'da 'tefecilik' operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'sine ev hapsi
Samsun'da 'tefecilik' operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'sine ev hapsi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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