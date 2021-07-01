Samsun'da tefecilik operasyonunda 2 kişiye ev hapsi
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Samsun'da tefecilik operasyonunda 2 kişiye ev hapsi

Samsun'da tefecilik operasyonunda 2 kişiye ev hapsi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si ev hapsi uygulanmak üzere serbest bırakıldı.

Samsun'da polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si ev hapsi uygulanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilere yönelik geçen salı sabahı Samsun il merkezi ve Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda senet ve belge, 208 adet 9,19 çapında fişek, 2 adet pompalı tüfek, 44 adet dolu kartuş ve 1 adet boş şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından 3 kişi savcının talimatı doğrultusunda dün akşam serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan 7 kişi ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verin 1 kişi serbest bırakılırken, 3'u tutuklanma, 3'u de adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verilirken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla, 3 kişi de mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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