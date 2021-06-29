Samsun'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
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Samsun'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı

Samsun'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da polisin tefecilik suçuna yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polisin tefecilik suçuna yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik yaptıkları tespit ve çalışmalarda şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah Samsun il merkezi ve Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda senet ve belge, 208 adet 9,19 çapında fişek, 2 adet pompalı tüfek, 44 adet dolu kartuş ve 1 adet boş şarjör elde edildi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
Samsun'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
Samsun'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
Samsun'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
Samsun'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
Samsun'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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