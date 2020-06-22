Samsun'da tefeci operasyonu: 17 gözaltı Samsun'da düzenlenen tefeci operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen tefeci operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik suçu soruşturması kapsamında çalışma yürütüldü.

Çarşamba ilçesinde belirlenen adreslere Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, değişik çaplarda 5 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 288 değişik çaplarda tabanca fişeği, 37 tüfek kartuşu, 43 bin lira suç kapsamında değerlendirilen para, 3 gram esrar, kılıç, şiş, çok sayıda çek, senet, ajanda ve noter devir evrakları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA