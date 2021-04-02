Samsun'da tedbirlere uymayan işletmeye suç duyurusu
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Samsun'da tedbirlere uymayan işletmeye suç duyurusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da tedbirlere uymayan işletmeye suç duyurusu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yapılan dinamik denetimlerde tedbirlere uymayan 2 işletmeye uyarı cezası verilirken, 1 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

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SAMSUN (İHA) – Samsun'da yapılan dinamik denetimlerde tedbirlere uymayan 2 işletmeye uyarı cezası verilirken, 1 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Korona virüsün pik yaptığı Samsun'da salgının yayılım hızını düşürmek için denetimler sürüyor. Dinamik denetim modeli çerçevesindeki tematik denetimler kapsamında 17 ilçede birçok denetim gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetler hakkında Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dinamik denetim modeli çerçevesindeki tematik denetimler kapsamında 17 ilçemizde kaymakamlarımızın başkanlığında bugün 122 yönetici ve 224 ekiple bin 807 adet lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi umuma açık her türlü yeme-içme işyeri ile 73 bin 747 kişi (HES Kodu sorgulamaları dahil) denetlenmiştir. Yapılan denetimlerde açık ve kapalı alanlarda yüzde 50 mesafeye uygun olarak oturma düzeni hazırlayıp asmayan işyeri sayısının 25 olduğu, 1 işyerinin ise salgınla mücadelede diğer alınması gereken tedbirlere uymadığı tespit edilmiştir. 2 işletmeye uyarı cezası verilmiş olup, 1 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur." - SAMSUN

Samsun'da tedbirlere uymayan işletmeye suç duyurusu
Samsun'da tedbirlere uymayan işletmeye suç duyurusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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