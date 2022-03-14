Samsun'da taşla camlarını kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Samsun'da taşla camlarını kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da taşla camlarını kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde taşla camlarını kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde taşla camlarını kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı.

Hürriyet, Ulugazi ve Kale mahalleleri ile Orhan Gencebay Caddesi'ndeki 7 iş yerinden taşla camlarını kırarak hırsızlık yapan şüpheli F.G. (16) ile çalıntı ürünleri satmak isteyen B.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 9 Mart ile 13 Mart tarihleri arasındaki hırsızlık olaylarıyla ilgili yürüttükleri çalışmada dün zanlılar suça sürüklenen çocuk F.G. (16) ile B.G'yi yakalamıştı. Teslim edilen çalıntı cep telefonunda zanlı F.G'nin öz çekim yaptığı belirlenmiş, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Samsun'da taşla camlarını kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'da taşla camlarını kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'da taşla camlarını kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'da taşla camlarını kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

AA / Recep Bilek - Güncel

Hürriyet, İlkadım, Samsun, Mart, Güncel, Haberler

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