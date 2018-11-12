Samsun'da Taşkın Riski Olan 'Dere' Korkuttu

SAMSUN'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Afanlı Deresi'nde taşkın riski meydana gelirken, bölgede evleri bulunan vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.

Samsun'da akşam saatlerinde başlayan sağanağın Atakum ilçesinin Alanlı ve Bahçeli mahallelerinde etkili olması nedeniyle Afanlı Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından ıslah çalışması da yapılan derenin bir kısmında su seviyesinin yükselmesi, bölgede evleri bulunan vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. Bölgeye gelen SASKİ ekipleri iş makinalarıyla dere yatağını genişletip, kenarlarına toprak bent çekti. Taşkın riski bulunan bölümde dereye çıkan yollar da emniyet şeridi ile kapatıldı.

- Samsun