Samsun'da taşıt tanıma çiplerini çalarak akaryakıt hırsızlığı yapan 8 şüpheli yakalandı

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'da bir firmaya ait iş makinelerinden taşıt tanıma çiplerini çalarak akaryakıt aldıkları belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 6 Ocak'ta Tekkeköy ilçesinde nakliye ve hafriyat üzerine faaliyet gösteren şirketin otoparkında bulunan 3 iş makinesine ait taşıt tanıma çiplerinin çalınarak, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerindeki 5 akaryakıt istasyonundan 6 bin 917 litre motorin alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6, İzmir'de ise 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Operasyonda ele geçirilen 3 bin 677 litre motorin de firmaya teslim edildi.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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