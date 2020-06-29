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Samsun'da taşıt sayısı 365 bin 197 oldu

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2020 Mayıs ayı sonu itibarıyla 365 bin 197 oldu.

Samsun'da taşıt sayısı 365 bin 197 oldu
29.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:17

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2020 Mayıs ayı sonu itibarıyla 365 bin 197 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2020 Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye'de Mayıs ayında 52 bin 80 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 oldu.

Samsun'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı 2020 Mayıs ayı sonu itibarıyla 365 bin 197'ye yükseldi. Toplam 365 bin 197 motorlu taşıtın 178 bin 398'i otomobil, 13 bin 546'sı minibüs, 1517'si otobüs, 69 bin 549'u kamyonet, 10 bin 179'u kamyon, 38 bin 371'i motosiklet, 645'i özel amaçlı taşıt ve 52 bin 992'si traktörden oluşuyor.

Samsun'da 2019 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 355 bin 297 olarak kayıtlara geçmişti. 2020 Mayıs ayı sonu itibarıyla bu sayı 365 bin 197'ye çıkarken, buna göre 1 yılda motorlu kara taşıtı sayısı 9 bin 900 artmış oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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