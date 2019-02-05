Samsun'da Taşıt Sayısı 352 Bin 307 Oldu

Samsun'da 2018 yılı Aralık ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 377 adet, bir önceki yılın aynı ayına göre 12 bin 86 adet artarak 352 bin 307 adete ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2018 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden "Samsun İli Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları" konusunda bilgilendirme yaptı.

Motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 12 bin 86 adet arttı

Samsun'da 2018 yılı Aralık ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 377 adet (yüzde 0,1) bir önceki yılın aynı ayına göre 12 bin 86 adet (yüzde 3,6) artarak 352 bin 307 adete ulaştı.

En fazla otomobil

2018 Aralık ayı sonu İtibarıyla Samsun'daki toplam 352 bin 307 motorlu kara taşıtının yüzde 48,4'ü (170 bin 450 adet) otomobil, yüzde 3,9'u (13 bin 570 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (bin 530 adet) otobüs, yüzde 19,2'si (67 bin 607 adet) kamyonet, yüzde 2,9'u (10 bin 141 adet) kamyon, yüzde 10,4'ü (36 bin 730 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (612 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,7'si (51 bin 667 adet) de traktörlerden oluştu.

9 bin 784 adet taşıtın devri yapıldı

Samsun'da Aralık ayında 9 bin 784 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 63,9 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 20,1 ile kamyonet ve ile traktör takip etti.

Samsun Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,5'ine sahip

2018 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 22 milyon 865 bin 921 adet trafiğe araç bulunuyor. Samsun ise toplam 352 bin 307 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,5'ine sahip.

En yüksek artış otomobilde meydana geldi

Samsun'da 2018 Aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; otomobil (yüzde 4,4), özel amaçlı taşıtlar (yüde 4,1) ve kamyonet (yüzde 4) şeklinde gerçekleşti. - SAMSUN

Kaynak: İHA