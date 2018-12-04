Samsun'da Taşıt Sayısı 351 Bin 272 Oldu

Samsun'da 2018 yılı Ekim ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 694 adet yani yüzde 0,2, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 14 bin 582 adet yani yüzde 4,3 artarak 351 bin 272 adete ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2018 yılı Ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinden "Samsun'da trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları" konusunda bilgilendirme yaptı. Buna göre; Samsun'da 2018 yılı Ekim ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 694 adet yani yüzde 0,2, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 14 bin 582 adet yani yüzde 4,3 artarak 351 bin 272 adete çıktı.

En fazla motorlu kara taşıtı otomobil oldu

2018 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Samsun'daki toplam 351 bin 272 adet motorlu kara taşıtının yüzde 48,3'ü otomobil, yüzde 3,9'u minibüs, yüzde 0,4'ü otobüs, yüzde 19,2'si kamyonet, yüzde 2,9'u kamyon, yüzde 10,4 motosiklet, yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar, yüzde 14,7'si ise traktörlerden oluştu.

10 bin 1 adet taşıtın devri yapıldı

Samsun'da Ekim ayında 10 bin 1 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içerisinde yüzde 62,5 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 21 ile kamyonet ve yüzde 6,3 ile traktör takip etti.

En yüksek artış otomobilde

Samsun'da 2018 yılı Ekim ayı itibariyle, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 5,5 ile otomobil, yüzde 4,9 ile özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 4,8 ile kamyonet oldu.

Taşıt sayısı sürekli artan Samsun'da 3,7 kişiye bir araç düşüyor. - SAMSUN