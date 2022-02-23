Taş ocağından hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Taş ocağından hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

AA, Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un Atakum ilçesinde taş ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ATAKUM, SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde taş ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocağından hırsızlık yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüphelilerin önceki gün taş ocağından 4 su motoru, 900 metre elektrik kablosu ve 500 kilogram civarında hurda demir çaldığını belirledi.

Malzemelerin taşındığı araçtan şüphelilere ulaşan ekipler, F.S, U.U. ile M.B'yi yakaladı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tekkeköy ilçesinde bir hurdacıya satıldığı tespit edilen malzemelere de el konuldu.

Taş ocağından hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Taş ocağından hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Taş ocağından hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Taş ocağından hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Taş ocağından hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Taş ocağından hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Taş ocağından hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

AA / Recep Bilek - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Atakum, Samsun, Güncel, Haberler

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