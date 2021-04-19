Samsun'da taş ocağından demir çalan 3 kişi yakalandı
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Samsun'da taş ocağından demir çalan 3 kişi yakalandı

Samsun'da taş ocağından demir çalan 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde taş ocağından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde taş ocağından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakavuk Mahallesi'ndeki taş ocağından hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Üç şüpheli taş ocağından çaldıkları demir parçalarını motosikletle taşırken ekiplerin takibi sonucu yolları kesilerek yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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