Samsun'da taş ocağından demir çalan 3 kişi yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde taş ocağından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde taş ocağından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakavuk Mahallesi'ndeki taş ocağından hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Üç şüpheli taş ocağından çaldıkları demir parçalarını motosikletle taşırken ekiplerin takibi sonucu yolları kesilerek yakalandı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun