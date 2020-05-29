Samsun'da tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç öldü
Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç yaşamını yitirdi.
29.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:41
Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, gece saatlerinde Ali G. (18) ile Alanlı Mahallesi'ndeki evinin önüne otomobille gelen Orhan Erdoğan (19) tartışmaya başladı.
Erdoğan'ın tabancayla ateş etmesi üzerine Ali G. de pompalı tüfekle karşılık verdi.
Ağır yaralanan Erdoğan, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Ali G, polis ekiplerince Atakent Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA