Samsun'da tartıştığı karısını silahla öldüren kişi tutuklandı
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Samsun'da tartıştığı karısını silahla öldüren kişi tutuklandı

Samsun'da tartıştığı karısını silahla öldüren kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Ayşe C. (39) ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve barışmak isteyen eşi Bülent C. (44) arasında binanın girişinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bülent C, eşine silahla ateş ederek kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını kentteki bir özel hastaneye kaldırdı.

Başından yaralanan 2 çocuk annesi Ayşe C, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Bülent C. ise olayda kullandığı silahla, Irmak Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Bülent C, bu sırada basın mensuplarının, "Pişman mısın?" sorusuna, "Pişmanım" yanıtını verdi.

Öte yandan Bülent C. hakkında geçen yıl, eşi Ayşe C'den bir aylık uzaklaştırma kararı verildiği ancak çiftin daha sonra barışarak yeniden beraber yaşamaya başladıkları, aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle bir süre önce Bülent C'ye bu kez iki aylık uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Zanlı Bülent C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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